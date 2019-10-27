29 Ekim'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak görüleceği, batı kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı bölgelerinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Ankara'da havanın az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu olması beklenirken, sıcaklığın en düşük 9, en yüksek 21 derece olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da da sabah saatlerinde çok bulutlu, yer yer sisli bir hava beklenirken, sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı İzmir'de sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.