MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji duyurdu: Kar geliyor
27.11.2019 - 01:39 | | İHA

Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde bugün itibariyle iç kesimler karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerde ise sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge illerinden Bayburt ve Gümüşhane’de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Krediyle şampiyon!

Krediyle şampiyon!

Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

Sıradaki Haber