MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor!
12.11.2019 - 12:18 |

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacak. 7 Kasım itibariyle başlayan başvurular sona yaklaşıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başvurusu nasıl yapılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. 100 kişinin alınacağı başvurular için tercihler 7 Kasım'da başlamıştı.

Başvurular 13 Kasım 2019'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans pozisyonlar için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.

 

'KORKUT'un üretimi hızla devam ediyorSavunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemlerinin seri üretimi devam ediyor. KORKUT, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Eşinden boşanan adam kendisini iple ağaca astı!

Eşinden boşanan adam kendisini iple ağaca astı!

Narsist nedir? Narsist kişilik bozukluğu ne demek?

Narsist nedir? Narsist kişilik bozukluğu ne demek?

İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!

İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!

Sıradaki Haber