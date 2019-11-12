Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. 100 kişinin alınacağı başvurular için tercihler 7 Kasım'da başlamıştı.

Başvurular 13 Kasım 2019'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans pozisyonlar için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.