Meteoroloji İstanbul hava durumu | 30 Kasım hava durumu

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. İstanbul'da bugün yağmur var mı? İşte 30 Kasım 2019 İstanbul hava durumu ile ilgili son tahminler...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

30 KASIM METEOROLOJİ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava nasıl? Meteoroloji İstanbul hava durumu tahminlerini yayınladı. Öğle saatlerine kadar bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da saat 15.00'ten sonra yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18 derece civarında hissedilirken akşam saatlerine doğru düşeceği tahmin ediliyor.