14.08.2019 - 18:56| AA
Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı! 6 derece daha artacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklıklarda artış olacağı belirtildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği aktarılan açıklamada, bugün 16.00 ile yarın akşam 21.00 saatleri arasında sıcak havanın etkili olacağı duyuruldu.
Açıklamada, başta sağlık sorunları olmak üzere muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiMuğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.