MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMeteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!
01.09.2019 - 19:21

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yarın özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!

Meteoroloji'nin yayımladı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek. Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor. Öte yandan, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzurum,  Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir

SALI GÜNÜ HAVA AÇACAK

Salı günü yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir

 

Askeri araç modelleriyle tarihte yolculukTürk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS'nin düzenlendiği Askeri Kara Araçları Model Yarışması'nda çeşitli dönemlerde kullanılan askeri araçların modelleri yarıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hemen yardıma koştular! O anlar anbean kaydedildi

Hemen yardıma koştular! O anlar anbean kaydedildi

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2019 adli yıl hangi gün başlıyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2019 adli yıl hangi gün başlıyor?

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!

1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

Sıradaki Haber