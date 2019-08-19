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19.08.2019 - 18:38| AA

Meteoroloji o ili özellikle uyardı! 2 saat sürecek

Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji o ili özellikle uyardı! 2 saat sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Alman turist evde ölü bulunduAntalya’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu. Etrafında çok sayıda mangal kömürü bulunan Szramek'in evinde yapılan aramada, 'Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel' ve 'Türkiye her şey için teşekkür ederim' yazılı notlar bulundu.
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