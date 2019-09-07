Meteoroloji o ili uyardı: 3 saat boyunca...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, 3 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.