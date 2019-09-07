07.09.2019 - 20:47| AA
Meteoroloji o ili uyardı: 3 saat boyunca...
Osmaniye'de gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, 3 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.