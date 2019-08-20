Meteoroloji o illeri tek tek sayarak uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda bölge sakinlerine, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BİR UYARI DAHA GELDİ

Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.