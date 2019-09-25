Meteoroloji o illeri tek tek saydı ve uyardı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.
6 bin tanesi ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındıBursa'nın İznik ilçesindeki mahallede, 4 gün önce, toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulunmasının ardından numune alan ekipler, mahalleyi geçici olarak karantinaya aldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlike yok. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı" dedi.