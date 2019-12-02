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02.12.2019 - 09:11 | | İHA

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Çok kuvvetli olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 12

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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