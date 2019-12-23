Son dakika... Meteoroloji paylaştı! İşte son görüntü

Son görüntüyü de paylaşan MGM şu açıklamayı yaptı;

"Yurdumuzda bugün meydana gelen yağışlar iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olurken, Ege ve Akdeniz kıyı illerinde şimşek ve yıldırım eşliğinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde meydana gelmektedir" denildi.

MARMARA'DA LODOS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi. Gemiler yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos balıkçıları da etkiledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini çarşambaya kadar sürdürmesi beklenen lodosun hafta ortasında kara yele döneceğini kaydetti.

ORTA KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye çıkabileceğinin aktarıldığı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.