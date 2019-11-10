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10.11.2019 - 09:12 | | İHA

Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bıraktı.
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