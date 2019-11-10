Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22