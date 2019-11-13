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13.11.2019 - 15:17 |

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor...

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışın geceden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları (Çanakkale merkezi, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada ilçeleri), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk ilçeleri), Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim ilçeleri), Muğla ili geneli ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) "kuvvetli" (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde ise sağanağın "çok kuvvetli" (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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