Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Parçalı bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9