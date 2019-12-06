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06.12.2019 - 09:05 | | İHA

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Parçalı bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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