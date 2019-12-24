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24.12.2019 - 22:17 | | AA

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde devam edecek

Adana'daki yağışların yarın da kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana genelinde son 24 saatte görülen şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

Mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ila 70 kilogram daha yağışın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Babasından kalan 68 yıllık aracı müzeye bağışladıMardin’de yaşayan Yahya Özyardımcı’nın oğlu Mehmet Özyardımcı, babasının 68 sene önce Amerika’dan getirttiği ve şimdiye kadar gözü gibi baktığı otomobili müzeye bağışladı.
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