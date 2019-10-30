30.10.2019 - 23:16 | | AA
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.
Nusaybin'deki hain saldırıda yaralanmıştı.Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.