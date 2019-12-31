Meteoroloji uyardı! Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde (Edirne hariç) yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11