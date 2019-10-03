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03.10.2019 - 14:42 |

Meteoroloji uyardı: Yarın akşam başlıyor... Hafta sonuna dikkat!

Türkiye'nin yarın akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Yarın akşam başlıyor... Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.

Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardıDenizli’nin Çameli ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan boş sulama havuzuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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