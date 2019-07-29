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29.07.2019 - 23:46| AA

Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

Kentte aniden başlayan yağış, nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sancaktar Caddesi'nde iki otomobil biriken suda mahsur kalırken, bazı evlerin bodrum katlarına su bastı. Otomobiller, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı.

Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı.

Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ için uyarı yayımlamıştı.

 

Şiddetli sağanak etkili olduKırklareli'nde aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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