Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! BaÅŸladÄ±

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Meteoroloji, KÄ±yÄ± Ege, KÄ±rklareli, Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Manisa, UÅŸak, Denizli, Isparta ve Burdur Ã§evreleri, Bursa'nÄ±n kÄ±yÄ± ilÃ§eleri, KÃ¼tahya'nÄ±n batÄ±, Afyonkarahisar'Ä±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimleri, Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iÃ§ kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Gecenin ilk saatlerinde Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±.

AKOM, Ä°stanbul'daki fÄ±rtÄ±na nedeniyle aÄŸaÃ§, direk, tabela devrilmesi Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olaylara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± da Ã¶zellikle uyardÄ±.