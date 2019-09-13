MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemMeteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! BaÅŸladÄ±
13.09.2019 - 01:06 |

Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! BaÅŸladÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Marmara, Karadeniz ve Ege BÃ¶lgesi'nin bazÄ± kesimleri iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurmuÅŸtu. AKOM ise Ä°stanbul iÃ§in kuvvetli fÄ±rtÄ±naya karÅŸÄ± uyarmÄ±ÅŸtÄ±. Beklenen yaÄŸÄ±ÅŸ Ä°stanbul'da etkisini gÃ¶sterdiÂ

Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! BaÅŸladÄ±

Â 

Meteoroloji, KÄ±yÄ± Ege, KÄ±rklareli, Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Manisa, UÅŸak, Denizli, Isparta ve Burdur Ã§evreleri, Bursa'nÄ±n kÄ±yÄ± ilÃ§eleri, KÃ¼tahya'nÄ±n batÄ±, Afyonkarahisar'Ä±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimleri, Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iÃ§ kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Gecenin ilk saatlerinde Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±.

AKOM, Ä°stanbul'daki fÄ±rtÄ±na nedeniyle aÄŸaÃ§, direk, tabela devrilmesi Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olaylara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± da Ã¶zellikle uyardÄ±.

    E5â€™te zincirleme trafik kazasÄ±, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸi yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiÄŸe kapanÄ±rken, ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.
    daha fazla video iÃ§in

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Otobanda panik... KÃ¼le dÃ¶ndÃ¼!

    Cuma mesajlarÄ± 2019! KÄ±sa sms, yeni, anlamlÄ± ve resimli Cuma mesajÄ± ve sözleri

    Cuma mesajlarÄ± 2019! KÄ±sa sms, yeni, anlamlÄ± ve resimli Cuma mesajÄ± ve sÃ¶zleri

    2019 YKS ek tercih sonuçlarÄ± ne zaman açÄ±klanacak? ÖSYM son dakika açÄ±klamasÄ±...

    2019 YKS ek tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ã–SYM son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±...

    Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! BaÅŸladÄ±

    Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±! BaÅŸladÄ±

    SÄ±radaki Haber