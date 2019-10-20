Meteoroloji uyarmıştı! Kent bir anda aydınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

ŞİMŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanakla birlikte oluşan şimşekler şehri aydınlattı.