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20.10.2019 - 22:34 | | AA

Meteoroloji uyarmıştı! Kent bir anda aydınlandı

Meteoroloji'nin yaptığı son uyarıya göre saat 21.30'a kadar Adana'nın güneydoğusu ile Hatay'ın batısında yerel kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji uyarmıştı! Kent bir anda aydınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

ŞİMŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanakla birlikte oluşan şimşekler şehri aydınlattı.

Meteoroloji uyarmıştı Kent bir anda aydınlandı

 

 

 

 

İntihar girişiminde bulunan kadını tutarken yaralanan esnaf konuştuZeytinburnu'nda pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.'yi havada yakalamak isterken yaralanan esnaf İbrahim Türkeli(39)'nin tedavisi sürüyor. Üç yerinde kırıklar oluşan Türkeli, o anları anlattı.
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