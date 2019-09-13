13.09.2019 - 10:34 | | İHA
Meteoroloji uyarmıştı! Ve başladı
İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.
2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.