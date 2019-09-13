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13.09.2019 - 10:34 | | İHA

Meteoroloji uyarmıştı! Ve başladı

İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Meteoroloji uyarmıştı! Ve başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmurun başlamasıyla trafiğin yavaşladığı görüldü. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

 

 

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