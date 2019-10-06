06.10.2019 - 19:35 |
Meteoroloji yayımladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak olan sağanak yağış yeni haftanın ilk günleri de devam edecek. Perşembe ve cuma günleri ise yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde.
Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. Geçen haftayı da etkisi altına alan sağanak yağış salı günü de devam edecek. Çarşamba günü ise sağanak yağış yurt genelini terk edecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında yurt geneli güneşli havanın etkisinde.
PERŞEMBE GÜNÜ TAMAMEN TERK EDİYOR
Perşembe günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkacak.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU