Meteoroloji yayımladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. Geçen haftayı da etkisi altına alan sağanak yağış salı günü de devam edecek. Çarşamba günü ise sağanak yağış yurt genelini terk edecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında yurt geneli güneşli havanın etkisinde.

PERŞEMBE GÜNÜ TAMAMEN TERK EDİYOR

Perşembe günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkacak.

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