Meteoroloji yayınladı! İstanbul hava durumu bugün...

Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken, hava durumu arayışları artış gösterdi. Havaların yavaş yavaş serinlemesiyle birlikte vatandaşlar , hava durumu derecelerini merak ediyor. Bugün kapalı bir havaya uyanan İstanbullular için hava durumu derecesi belli oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayınladığı son dakika İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

20 Eylül 2019 Cuma günü

Sağanak yağışlı 23 derece



