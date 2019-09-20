20.09.2019 - 09:26 |
Meteoroloji yayınladı! İstanbul hava durumu bugün...
İstanbullular güne uyanır uyanmaz, yağışlı hava ile karşılaştı. Hava durumunun ilerleyen saatlerde nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin resmi internet sayfasına girmeye başladı. İşte son dakika İstanbul hava durumu...
Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken, hava durumu arayışları artış gösterdi. Havaların yavaş yavaş serinlemesiyle birlikte vatandaşlar , hava durumu derecelerini merak ediyor. Bugün kapalı bir havaya uyanan İstanbullular için hava durumu derecesi belli oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayınladığı son dakika İstanbul hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
20 Eylül 2019 Cuma günü
Sağanak yağışlı 23 derece
Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.