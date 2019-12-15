Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı! Yurdu terk ediyor

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar yurdun büyük kısmından ayrılıyor. Sıcaklıklar gündüz yükseliyor. Anadolu’da düşüşler olacak. Gece sıcaklıklar sıfırlara, sıfırın da biraz altına iniyor. Gizli buzlanmaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Yarın yağış Doğu Karadeniz’de Trabzon çevrelerinde bekleniyor. Bu yağış da Salı gününde etkisini yitirecek. Haftanın büyük kısmı yağışsız ve güneşle geçecek.