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01.08.2019 - 19:52| AA

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! O bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! O bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

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