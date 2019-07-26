26.07.2019 - 00:00
Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...
Meteoroloji yeni günün raporunu yayınladı. Yurdun tamamı güneşli havanın etkisi altında. Fakat Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İşte 26 Temmuz 2019 hava durumu raporu.
Sıcak hava yurdun genelini etkisi altına alacak. Haftanın sonu yurdun tamamında hava güneşli. Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise Türkiye'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte artması bekleniyor. Özellikle Güney'de hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşacak.
Yeni haftanın ilk iki gününde sıcak hava etkisini gösterecek.