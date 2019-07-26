MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMeteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...
26.07.2019 - 00:00

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

Meteoroloji yeni günün raporunu yayınladı. Yurdun tamamı güneşli havanın etkisi altında. Fakat Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İşte 26 Temmuz 2019 hava durumu raporu.

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

Sıcak hava yurdun genelini etkisi altına alacak. Haftanın sonu yurdun tamamında hava güneşli. Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise Türkiye'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte artması bekleniyor. Özellikle Güney'de hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşacak.

Yeni haftanın ilk iki gününde sıcak hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı Yurt genelinde hava sıcak ama...

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı Yurt genelinde hava sıcak ama...

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı Yurt genelinde hava sıcak ama...

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı Yurt genelinde hava sıcak ama...
Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı Yurt genelinde hava sıcak ama...


İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladıFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

Yakalandı! Cenazede bu pankartı taşımıştı...

Yakalandı! Cenazede bu pankartı taşımıştı...

Sıradaki Haber