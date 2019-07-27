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27.07.2019 - 23:16

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Ağustos sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Ağustos sağanakla geliyor

Haftanın son gününde yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde. Sıcaklık özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek derecede hissedilecek. Hava sıcaklığı buradaki illerde 40 dereceye ulaşmış durumda.

Hafta genelinde güneşli hava etkili olsa da perşembe günü bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı Ağustos sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni raporu yayımladı Ağustos sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni raporu yayımladı Ağustos sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni raporu yayımladı Ağustos sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni raporu yayımladı Ağustos sağanakla geliyor

 

 

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Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Ağustos sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Ağustos sağanakla geliyor

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