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26.08.2019 - 22:44

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Bu 11 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan son verilere göre salı günü bu 11 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Bu 11 ilde sağanak yağış bekleniyor

Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisinde fakat bazı yerlerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar normalin üzerinde seyrederken hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de de durum farklı değil. Salı günü hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

KARADENİZ'İN SAĞANAĞIN ETKİSİNDE

Yayımlanan rapora göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü; Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars sağanak yağışın etkisinde olacak.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı Bu 11 ilde sağanak yağış bekleniyor

Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
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