Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul hava durumu
Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği duyuruldu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yanı sıra Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor denildi. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Doğu Karadeniz kıyıları ve Toroslar çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı diğer yerlerde gözle görülür bir değişim yaşanmasının beklenmediği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Ordu çevrelerinde yağışların 51-100 KG/m2 olması beklendiği duyuruldu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bilgisi adaylar ile paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Az bulutlu
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor.
Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.