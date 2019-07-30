Meteoroloji'den 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun doÄŸu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle batÄ± ve gÃ¼neybatÄ±, Marmara ile Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 34

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 31

Ä°zmir: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 34

Adana: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 35

Bursa: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra parÃ§alÄ± bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 32

Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 29

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra parÃ§alÄ± bulutlu 31

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 40Â