Meteoroloji'den 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun kuzeybatÄ±sÄ± ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusunun parÃ§alÄ± bulutlu, Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.Â
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun doÄŸu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle batÄ± ve gÃ¼neybatÄ±, Marmara ile Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 34
Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 31
Ä°zmir: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 34
Adana: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 35
Bursa: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra parÃ§alÄ± bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 32
Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 29
Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra parÃ§alÄ± bulutlu 31
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 40Â