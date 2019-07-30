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30.07.2019 - 08:55| Ä°HA

Meteoroloji'den 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun kuzeybatÄ±sÄ± ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusunun parÃ§alÄ± bulutlu, Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.Â

Meteoroloji'den 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun doÄŸu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle batÄ± ve gÃ¼neybatÄ±, Marmara ile Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 34

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 31

Ä°zmir: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 34

Adana: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 35

Bursa: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra parÃ§alÄ± bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 32

Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 29

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra parÃ§alÄ± bulutlu 31

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 40Â 

Apartman kapÄ±sÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca tuttu, böyle yakalattÄ±Ä°stanbul Esenyurt'ta evinin kapÄ±sÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸüphelisi hamile kadÄ±nlarÄ± sokak sokak takip eden bir kadÄ±n, apartmana saklanan ÅŸüpheliler kaçmasÄ±n diye, polis ekibi gelene kadar kapÄ±yÄ± elleriyle sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya tuttu. KÄ±sa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri ÅŸüphelilerden birisinin aranmasÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirledi.
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