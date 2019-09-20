20.09.2019 - 17:35 | | AA
Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden başlayarak pazar sabahına kadar sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor.
Yağışların, pazar sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da "kuvvetli", Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde "çok kuvvetli", Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde "şiddetli" olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.