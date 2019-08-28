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28.08.2019 - 01:36

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu yayımladı. Son verilere göre bu 6 ilde sağanak yağış etkisini göstermeye devam edecek. Diğer bölgelerde ise hava mevsim normallerinin üzerinde.

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre yurt geneli sıcak havanın etkisinde. Sıcaklık Marmara'da 36 derecenin üzerine çıkıyor. Antalya'da ise bugün hava sıcaklığının 39 derece olması bekleniyor. Fakat sağanak yağış Karadeniz'de etkili olmaya devam ediyor.

BU 6 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Karadeniz'in doğusunda bulutlar yoğunlaşıyor ve Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. Yarın ve cuma günü de Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkisini gösterecek.

500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildiKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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