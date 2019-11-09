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09.11.2019 - 21:45 | | AA

Meteoroloji'den açıkladı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den açıkladı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlü'ğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

 

Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 26. yılıBosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılmasının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
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