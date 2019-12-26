26.12.2019 - 16:56 | | İHA
Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Dikkat kuvvetli geliyor
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli olduAsgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.