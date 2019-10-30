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30.10.2019 - 10:17 | | DHA

Meteoroloji’den flaş uyarı!  O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji’den flaş uyarı!  O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 13, Bitlis’te 10, Hakkâri’de 14 ve Muş’ta 15 derece olması beklenmektedir” denildi.

 

 

 

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