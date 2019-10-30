30.10.2019 - 09:47 |
Meteoroloji'den hava durumu tahminleri | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak ediliyor. Yaşadığı ilin hava durumunu merak edenler, MGM sayfasına akın ediyor. İşte il il hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Önümüzdeki günlerin hava durumu nasıl olacak? soruları yoğun ilgi görürken, Kasım ayında havaların nasıl olacağı merak ediliyor. Ekim ayının bitmesine ramak kala hava durumu tahminlerinde arayış arttı. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün açık 11 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün puslu 16,3 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün açık 18,3 °C