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07.09.2019 - 17:03| AA

Meteoroloji'den iki kent için flaş uyarı!

Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den iki kent için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeEskişehir’de Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum” dedi.
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