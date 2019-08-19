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19.08.2019 - 20:04| AA

Meteoroloji'den İstanbul dahil olmak üzere birçok kente uyarı

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil olmak üzere birçok kente uyarı

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı yapıldıSivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz tüketiciye ulaştırılacak.
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