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15.10.2019 - 01:00 |

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! 15 Ekim bugün hava nasıl?

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iyice etkisini göstermeye başladı. Günü oldukça sıcak bir havayla geçiren Türkiye'de, 15 Ekim Salı günü hava durumuna ilişkin arayışlar devam ediyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! 15 Ekim bugün hava nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 9°C, 29°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Otopark yüzünden komşusunu vurduNevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
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