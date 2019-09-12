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12.09.2019 - 14:19| İHA

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yarın İstanbul’da saatte 50-80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtilerek vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:


"Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Terör örgütü YPG sınır hattında varlık göstermeye devam ediyorFırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik atılan adımlara rağmen bölgeyi işgal altında tutmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrakları da sınırdaki varlığını sürdürüyor.
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