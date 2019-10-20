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20.10.2019 - 20:41 |

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 21 Ekim Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın iş başı yapacak milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı 21 Ekim Pazartesi hava durumuna ilişkin tahminlerini yayınladı. Kuvvetli yağış uyarsının yapıldığı hava durumunu sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 21 Ekim Pazartesi hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 15°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 8°C, 21°C Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Şimşekler geceyi gündüze çevirdiKilis’te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
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