29.07.2019 - 13:46| AA
Son dakika... Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, havanın ülkenin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyo
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.