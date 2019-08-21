21.08.2019 - 19:56| AA
Meteoroloji'den o il için sağanak uyarısı
Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, sağanak nedeniyle görülebilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Sulama kanalından çıkartılan gencin annesi yürekleri yaktıAdana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi atlattıktan sonra Can-Kur ekiplerince çıkartılan ve kalbi yeniden çalıştırılan gencin annesinin "Ali Ekber duy sesimi" diye ağıt yakması yürekleri dağladı.