Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Valilik uyardı

Düzce Valiliği tarafından bu geceden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2019 tarihinde gece saat 02.00'dan sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleriyle, öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'in yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.