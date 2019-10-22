Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasının beklendiği duyuruldu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte hava durumuna ilişkin son gelişmeler...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı