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04.11.2019 - 08:52 | | AA

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. 

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

 

İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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