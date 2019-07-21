Meteoroloji'den saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±!
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, kuzey kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Trabzon, Rize ve Artvin Ã§evreleri ile Samsun'un doÄŸu kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n Marmaraâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde kuzey ve kuzeydoÄŸu, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun gÃ¼neyinde ve doÄŸusunda kuzey ve kuzeybatÄ±, DoÄŸu Anadoluâ€™nun doÄŸusunda gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Â
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda mevsim normallerinin Ã¼zerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RÃ¼zgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, doÄŸu kesimlerde gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n gÃ¼neyi, Kuzey Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼neyi ve doÄŸusu ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 29
Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 30
Ä°zmir: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 35
Adana: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla yer yer Ã§ok bulutlu 34
Bursa: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, zamanla yer yer Ã§ok bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 39
Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra doÄŸu kesimleri yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28
Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27
Erzurum: ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu 32
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 40Â