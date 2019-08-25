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25.08.2019 - 19:42| AA

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

Ahalt'ta Malazgirt Zaferi coşkusuBitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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